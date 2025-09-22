Amanda Klein: Erros em série da direita impulsionam ida da esquerda às ruas

Klein observa que a decisão do partido de Jair Bolsonaro de apoiar a PEC acabou fortalecendo a pauta da esquerda. Segundo ela, a direita entregou à oposição a bandeira do combate à corrupção, tradicionalmente associada aos adversários.

O partido de Jair Bolsonaro uniu-se ao centrão no patrocínio da PEC que torna parlamentares uma espécie de casta de privilegiados. No afã de aprovar a anistia, entregou de bandeja mais uma bandeira à esquerda, a da anticorrupção. A primeira havia sido a da soberania, diante do entreguismo da família Bolsonaro, que redundou no tarifaço americano. Amanda Klein

De quebra, ainda enfraquece o bolsonarismo em uma semana crucial em que o PL tenta aprovar a anistia na Câmara, ao passo que o centrão mediu um projeto de lei para reduzir as penas dos condenados por tentativa de golpe, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, aquele que ficou conhecido como PL da dosimetria, mas que, na verdade, é um PL de redução de penas. Amanda Klein

Klein ressalta que a repercussão negativa da PEC nas redes sociais contribuiu para a mobilização espontânea nas ruas. Segundo ela, o sentimento de indignação uniu grupos diversos em várias capitais.

[A esquerda] Aproveitou esse momentum, esse ímpeto, esse ânimo da PEC da Blindagem, que gerou uma repercussão muito negativa nas redes sociais, e conseguiu amalgamar esse sentimento que levou essas pessoas de forma muito orgânica e muito espontânea às ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil, produziu essa imagem aí toda estendida, muito comparada da direita. Amanda Klein