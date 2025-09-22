Por que é difícil enquadrar Eduardo Bolsonaro por traição? Jurista explica

Falta na lei brasileira um crime claro de traição. Porque os delitos todos que foram incorporados ao Código Penal na parte do Estado de Direito, eles são relacionados a condutas internas, como inclusive foram usados de base para sanções penais impostas esse presidente Jair Bolsonaro. Mas quando nós vamos à conduta do Eduardo Bolsonaro, ele está tentando também contra o Estado Democrático de Direito, mas não de uma maneira a usar força direta para produzir a derrubada do governo e o golpe de Estado, o que inibe a possibilidade de aplicação contra ele dessas regras.

O que eu tenho como diagnóstico é o fato de que a lei precisa ter um tipo penal novo pra traição à pátria. Porque é isso que ele pratica. Mas se faltou a capitulação legal e quando falta, não há o que fazer. Porque diferentemente dos Estados Unidos, aqui nós temos o hábito de seguir a lei. E nossa lei, as normas constitucionais são claras no sentido de que você não pode imputar uma conduta para alguém no sentido de responsabilizar criminalmente se isso não está devidamente subsumido a um tipo penal. Essa conduta precisa se encaixar devidamente num tipo penal. Então é por isso que eu sinto falta de um crime puramente de traição. Traição à pátria. Marlon Reis

