Motta fala em tirar da frente 'pautas tóxicas' e defende PEC da Blindagem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que é preciso deixar de lado "pautas tóxicas" e priorizar temas que permitam a convergência entre deputados. Ele defendeu a PEC da Blindagem e a revisão de penas dos condenados por participar do 8 de Janeiro.
"Tirar da frente pautas tóxicas"
Motta afirmou que Parlamento tem conseguido aprovar pautas importantes, mas é a "pauta de conflito" que prevalece no noticiário. Ele citou a lei de concessão de PPPs (Parcerias Público Privadas), o novo marco de licenciamento ambiental e projetos de endurecimento penal na área da segurança pública.
Agora é chegado o momento de tirar da frente todas as pautas tóxicas. Talvez a Câmara tenha tido na semana passada e semana mais difícil e desafiadora. Mas este presidente que vos fala decidiu tirar da frente pautas tóxicas, porque ninguém aguenta mais essas discussões.
Decidimos que vamos tirar da frente pautas tóxicas. O Brasil tem que olhar para frente e discutir aquilo que realmente importa como uma reforma administrativa, segurança pública. Temos que discutir pautas de entrega à sociedade.
Hugo Motta, presidente da Câmara, durante o Macro Day 2025, evento organizado pelo BTG Pactual
Alvo de manifestações
Motta foi alvo de críticas nos maiores protestos promovidos contra a direita e o centrão dos últimos 12 anos. Em João Pessoa, capital do estado que o presidente da Câmara representa, o mote das manifestações foi uma campanha por sua não reeleição. Gritos de "Fora, Hugo Motta" foram ouvidos durante o ato em João Pessoa.
Manifestações demonstram que a democracia segue mais viva do que nunca, tivemos manifestações da direita há 15 dias reivindicando outras pautas. Fico feliz, como uma pessoa que acredita na democracia, de ver as pessoas indo às ruas defender aquilo que acreditam.
Hoje temos deputados processados por crimes de opinião, por discursos na tribuna, uso das redes sociais, essa é a realidade. Por isso, a Câmara, na sua maioria, decidiu fazer a retomada do Constituinte originário de 1988. Ver toda essa discussão ser distorcida não é correto. Respeito o Senado, e a Câmara se sente no direito de defender o exercício parlamentar.
Câmara não vai aliviar para parlamentar que cometa o crime comum, seja ele qual for. A liberdade do livre exercício do mandato precisa estar protegido. Foi isso que a Câmara fez. Vamos aguardar a posição do Senado.
Os abusos e ataques a atividade parlamentar não podem ser encobertos. Estou aqui para, com tranquilidade, altivez e honestidade, dizer que a Câmara fortaleceu o livre exercício da atividade parlamentar.
Isenção do IR deve ir à votação na próxima semana
Motta disse que "tem vontade de levar a votação da isenção do Imposto de Renda" para quem ganha até R$ 5 mil. "Chamei o deputado Arthur Lira (PP-AL) para explicar o relatório no colégio de líderes, para termos uma posição sobre a pauta". Entretanto, o presidente da Câmara diz que não tem sentido disposição dos líderes para mudanças no texto.
É uma pauta importante do ponto de vista da justiça tributária porque proporciona avanços para milhões de brasileiros e, no seu amadurecimento, chegou ao momento de levarmos essa pauta ao plenário.
A ida do Arthur Lira para o colégio de líderes será fundamental para explicar o relatório. Estando maduro, tenho vontade de levar na próxima semana a votação da isenção do IR para aqueles que ganham até R$ 5 mil.
Motta defende revisão de penas a condenados pelo 8 de janeiro
O presidente da Câmara também defendeu o projeto de anistia para pessoas condenadas por participar dos ataques aos Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Ele afirmou que acredita na construção de um caminho que não sirva "aos extremos".
Esse debate só serve aos extremos, não serve ao país. Se estão os dois lados insatisfeitos, é porque estamos no caminho certo. O que a câmara quer construir é no caminho legal do país.
Essas pessoas estão sendo punidas dentro da lei, é inadmissível que isso [ataques golpistas] volte a acontecer. Mas é possível, dentro de uma mudança legal na lei penal, rever algumas penas que o Congresso entende que foram exageradas.
O próprio poder judiciário poderá, sendo aprovada essa saída e sendo sancionada pelo presidente da República, fazer uma revisão dessas penas, mandar algumas pessoas para casa e distensionar o poder político.
Prioridades da Câmara até o início do ano que vem
Motta citou, entre as prioridades da casa legislativa até o início do próximo ano, a reforma administrativa, a PEC da Segurança Pública e a necessidade de um marco para a Inteligência Artificial.
Além disso, mencionou que deseja trabalhar na pauta do corte de gastos. "Se a gente tirar da frente essas cascas de banana, quem sabe é possível entregar até dezembro um resultado melhor".
Corte de gastos não é o forte da política do governo. Trouxemos essa pauta do corte porque o Congresso entende que é necessário rever a questão. As despesas têm crescido exponencialmente, daqui a pouco o presidente não pode instituir nenhuma política pública porque não tem orçamento.
Cenário eleitoral para 2026
Motta projetou uma eleição polarizada, em que os campos políticos estarão atentos às preferências do eleitor de centro. Ele disse ainda que aguardaria o posicionamento de seu partido, o Republicanos, para se manifestar.
A esquerda se aglutinada em torno da possível reeleição do presidente Lula. A discussão internacional ajudou o presidente do ponto de vista da soberania e reposicionou o discurso.
A direita está um pouco mais desorganizada. Temos nome com potencial, como o Tarcísio [de Freitas, do Republicanos], Ratinho Júnior, no Paraná, e Ronaldo Caiado, em Goiás. Na direita, há várias opções, sem um cenário mais preciso, porque a opinião de [Jair] Bolsonaro tem muita força, ele que é o maior líder eleitoral da direita. Temos que aguardar um pouco.
