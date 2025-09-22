Motta fala em tirar da frente 'pautas tóxicas' e defende PEC da Blindagem

Decidimos que vamos tirar da frente pautas tóxicas. O Brasil tem que olhar para frente e discutir aquilo que realmente importa como uma reforma administrativa, segurança pública. Temos que discutir pautas de entrega à sociedade.

Hugo Motta, presidente da Câmara, durante o Macro Day 2025, evento organizado pelo BTG Pactual

Alvo de manifestações

Motta foi alvo de críticas nos maiores protestos promovidos contra a direita e o centrão dos últimos 12 anos. Em João Pessoa, capital do estado que o presidente da Câmara representa, o mote das manifestações foi uma campanha por sua não reeleição. Gritos de "Fora, Hugo Motta" foram ouvidos durante o ato em João Pessoa.

Manifestações demonstram que a democracia segue mais viva do que nunca, tivemos manifestações da direita há 15 dias reivindicando outras pautas. Fico feliz, como uma pessoa que acredita na democracia, de ver as pessoas indo às ruas defender aquilo que acreditam.

Hoje temos deputados processados por crimes de opinião, por discursos na tribuna, uso das redes sociais, essa é a realidade. Por isso, a Câmara, na sua maioria, decidiu fazer a retomada do Constituinte originário de 1988. Ver toda essa discussão ser distorcida não é correto. Respeito o Senado, e a Câmara se sente no direito de defender o exercício parlamentar.