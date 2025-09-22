Justiça manda PL responder se ainda paga salário de R$ 42 mil a Bolsonaro

A Justiça Federal do Distrito Federal mandou o Partido Liberal explicar se remunera o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mesmo após a decretação de sua prisão domiciliar, no começo de agosto.

O que aconteceu

Atualmente, Bolsonaro ocupa o cargo de "presidente de honra" do PL e recebe R$ 42 mil mensais. O pedido à Justiça foi da deputada Érika Hilton (PSOL-SP), que quer a suspensão dos pagamentos do partido ao ex-presidente.

Ação diz que não houve comprovação de pagamentos ao ex-presidente a partir de agosto. Segundo o pedido, Bolsonaro estaria impedido de exercer "quaisquer atividades laborais" com a medida cautelar.