Não seria estranho STF pedir cautelar a Eduardo e Figueiredo, diz advogado

E os crimes, quando continuam em ação e há um risco de continuidade delitiva, o que cabe é a decretação de medidas cautelares para que se tente cessar essa prática. Portanto, não seria de se estranhar se o Supremo, além de receber a denúncia, decretasse medidas cautelares contra esses denunciados para que parassem o cometimento do crime. Fábio Tofic Simantob, advogado criminalista

'Ninguém sabe até onde sanções vão', diz Tofic sobre efeito Magnitsky

Fábio Tofic afirma que o alcance das sanções da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras é incerto; ele aponta dúvidas sobre a aplicação prática e possíveis impactos em bancos e contas no Brasil e no exterior.

As medidas que devem ser utilizadas para impugnar essas decisões do governo americano precisam ser ingressadas na Justiça americana e é o que se tem notícia. Moraes e outros ministros e políticos já estão contratando advogados nos EUA para buscar na Justiça a anulação dessas medidas.

Ninguém sabe ao certo até onde essas sanções podem levar. Há uma preocupação muito grande sobre se os EUA e as autoridades americanas quiserem apertar o cerco para que estas sanções sejam efetivadas e constranger as instituições financeiras principalmente a fechar contas. Há esse poder porque todas as instituições financeiras, inclusive o Banco do Brasil, são empresas com forte presença nos EUA. Fábio Tofic Simantob, advogado criminalista

