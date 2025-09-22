Nos EUA, Lula defende STF contra Trump: 'Nosso sistema de Justiça é livre'

Lula afirmou que Bolsonaro teve um julgamento justo, com direito a defesa. Ele explicou que a Constituição brasileira prevê a separação entre os três Poderes.

O presidente também defendeu o sistema eleitoral. Lula afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis e que, se houvesse qualquer possibilidade de fraude, ele não teria sido eleito presidente três vezes.

O petista também voltou a dizer que vai negociar quando os Estados Unidos estiverem prontos. Ele criticou de novo a postura de Trump e disse que o norte-americano precisa se comportar como um chefe de Estado.

Eu duvido que qualquer outro país do mundo tenha tido um julgamento mais democrático, que garantiu à pessoa que estava sendo acusada a presunção de inocência, como fizemos no Brasil.

Nossa Constituição diz que devemos ter a independência e a harmonia entre os três Poderes. O presidente não pode interferir no julgamento da Suprema Corte.