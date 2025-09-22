Livianu: 'Atos não foram a favor de Lula como o 7/9 foi pró-Bolsonaro'

Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, avalia que os atos de domingo em diversas cidades do país não foram a favor de Lula, em comparação aos de 7 de setembro, quando os manifestantes foram mais "pró-Bolsonaro".

Diferentemente do que ocorreu no 7 de setembro, em que as pessoas foram às ruas para se manifestar a favor de Bolsonaro, o que ocorreu ontem não foi uma manifestação a favor de um indivíduo, a favor de Lula. Houve uma resistência, como você muito bem colocou, a favor de uma causa. As pessoas foram às ruas porque elas não concordam com a impunidade, porque as pessoas estão incomodadas com o avanço da PEC da Blindagem. Roberto Livianu

Livianu critica a PEC da Blindagem, por dar o poder aos próprios congressistas de liberarem ou não uma investigação.