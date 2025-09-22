PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação à Justiça

Eduardo e Figueiredo falam em perseguição política. Eles dizem que "repressão transnacional é uma das bases das sanções aplicadas a Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos, bem como das tarifas comerciais impostas ao Brasil". "O momento da publicação, logo após novas sanções dos EUA, evidencia a perseguição política em curso. Mas é uma perda de tempo: não nos intimidaremos. Pelo contrário, isso apenas reforça o que temos afirmado repetidamente — que a anistia ampla, geral e irrestrita é o único caminho para o Brasil. Meias-medidas apenas agravarão o problema."

Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia - extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro - não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional.

O ineditismo da sanção econômica realça a sua ligação com as intensas e constantes gestões dos denunciados junto às mais elevadas autoridades norte-americanas, na busca, desapegada de considerações sobre danos à pátria, por punições ao país e às suas autoridades.

A dupla denunciada anunciava as sanções previamente, celebrava quando eram impostas e as designava, elas próprias, como prenúncio de outras mais, caso o Supremo Tribunal não cedesse. As providências foram obtidas com porfiado esforço pela dupla, conforme os denunciados - eles próprios - triunfalmente confessam. A trama dos eventos articulados converge para o desígnio confessado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, em declaração públicas: 'Eles perderam o poder e é preciso que entendam isso (...) não existe um cenário em que a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo'.

Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em denúncia apresentada hoje ao STF

Caso avança no STF. Com a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, começam as etapas de análise de recebimento da denúncia. Se for aceita, deputado e empresário viram réus na Suprema Corte, como aconteceu no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

Malafaia comemorou ter ficado de fora da denúncia. "A justiça sendo feita", disse Malafaia ao UOL. Ele afirmou que já pediu duas vezes que a PF restitua seus bens apreendidos na busca e apreensão. Agora, disse que pode fazer um terceiro pedido.