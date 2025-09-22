Landim: PL não deve entrar em acordo com Motta por anistia light

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, não vê mais sentido na articulação de Paulinho da Força para reduzir penas dos condenados do 8 de janeiro, relata a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Landim, o PL perdeu entusiasmo com a estratégia porque entende que a proposta não é suficiente para tirar Jair Bolsonaro do regime fechado, já que o Supremo aceita apenas ajustes que não mudam o regime de prisão do ex-presidente.