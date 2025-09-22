Esposa de Alexandre de Moraes sofre sanção dos EUA: quem é Viviane Barci?

A advogada Viviane Barci de Moraes, 56, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi alvo de sanções financeiras por parte dos EUA, conforme a Lei Global Magnitsky. A legislação já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Quem é Viviane Barci de Moraes

É advogada formada pela Unip (Universidade Paulista). Ela também fez graduação em propaganda e marketing pela Faculdade de Publicidade da mesma instituição.

Viviane é sócia de um escritório de advocacia. Ela ocupa o cargo de sócia-coordenadora, segundo o site do Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Dois dos três filhos do casal trabalham na empresa, Giuliana e Alexandre. O escritório com sede no Itaim Bibi, em São Paulo, atua em diferentes áreas, como constitucional, parcerias público-privadas, relações governamentais e junto a tribunais de contas.