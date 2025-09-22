'Quem vota a favor da PEC da Blindagem quer defender bandido', diz relator

Senador criticou quem vota a favor da PEC. "Com relação à diferença de postura entre Senado e Câmara dos Deputados, a expressão que tenho usado é dura, mas verdadeira. Tem dois tipos de parlamentares que votam a favor desse tipo de proposta: aqueles que querem defender bandido e aqueles que não sabem o que estão votando", disse à CNN Brasil. "Nós, parlamentares, já temos um grau de imunidade previsto na Constituição. O que você não vai ter é o direito de cometer crime na tribuna."

Vieira rebateu declaração do deputado Hugo Motta. Na manhã de hoje, o presidente da Câmara endossou o discurso bolsonarista, disse que deputados estão sendo processados por "crimes de opinião" e que a Casa tentou proteger o livre exercício do mandato.

"Essa narrativa do presidente Hugo não se sustenta", disse Vieira. "Pode funcionar para um nicho muito segmentado, uma base desinformada, mas na realidade é muito difícil achar um eleitor brasileiro que concorde com uma ideia que alguém possa cometer um crime como homicídio e não ser investigado a não ser que os amigos concordem", afirmou à GloboNews.

Vieira disse que as manifestações contra a PEC da Blindagem foram importantes para "esvaziar desculpas". Ele mencionou os deputados que se desculparam por votar a favor do texto na Câmara e disse que os protestos deixaram claro qual a repercussão do tema na sociedade.