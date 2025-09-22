STF chama sanção de injusta e diz que EUA foram 'convencidos de narrativa'

O STF fala que autoridades norte-americanas foram "convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos". A sanção anunciada hoje ocorre após pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do empresário Paulo Figueiredo, que estão nos EUA articulando sanções contra o Brasil na tentativa de pressionar por uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro a ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Na nota, a corte afirma ainda que a "quase totalidade" da sociedade brasileira reconhece a importância histórica de uma punição por tentativa de golpe de Estado. O tribunal reafirma que o julgamento respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, "com toda publicidade". O governo dos EUA anunciou as sanções um dia após uma onda de manifestações pelo país contra a proposta de anistia a Jair Bolsonaro e aos outros condenados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Dino mostrou solidariedade. Em suas redes sociais, o ministro chamou as sanções de "injusta punição imposta por governo estrangeiro". "Lamento que séculos de boas relações culturais entre Brasil e Estados Unidos estejam sendo atingidos de modo tão absurdo. Temos uma tradição de admiração às instituições jurídicas dos Estados Unidos, especialmente à sua Suprema Corte. Espero que essas mesmas instituições saibam iluminar os caminhos de tão importante Nação, consoante o Direito Internacional, em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras."

Gilmar Mendes também prestou solidariedade ao ministro e sua família. O ministro decano chamou a sanção de "arbitrária" e afirmou que a medida "viola a soberania do Brasil". "Coube ao ministro Alexandre, com coragem e firmeza, enfrentar essa ameaça e assegurar que a democracia prevalecesse. Punir um magistrado e seus familiares por cumprir seu dever constitucional é um ataque direto às instituições republicanas", escreveu nas redes sociais.

Veja a nota de Alexandre de Moraes

"A ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnistsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário.