STF chama sanção de injusta e diz que EUA foram 'convencidos de narrativa'

O STF (Supremo Tribunal Federal) lamentou e classificou como injusta a aplicação da Lei Magnitsky à esposa e a um instituto da família do ministro Alexandre de Moraes, anunciada hoje pelos Estados Unidos. Moraes disse que vai continuar sua "missão constitucional de julgar com
independência e imparcialidade".
O que aconteceu
Moraes criticou sanções. Ele chamou de "ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnistsky", que "violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do Judiciário".
O ministro ainda disse que não vai se intimidar. "Independência do Judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro."
O STF fala que autoridades norte-americanas foram "convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos". A sanção anunciada hoje ocorre após pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do empresário Paulo Figueiredo, que estão nos EUA articulando sanções contra o Brasil na tentativa de pressionar por uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro a ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado no Brasil.
Na nota, a corte afirma ainda que a "quase totalidade" da sociedade brasileira reconhece a importância histórica de uma punição por tentativa de golpe de Estado. O tribunal reafirma que o julgamento respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, "com toda publicidade". O governo dos EUA anunciou as sanções um dia após uma onda de manifestações pelo país contra a proposta de anistia a Jair Bolsonaro e aos outros condenados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro.
Dino mostrou solidariedade. Em suas redes sociais, o ministro chamou as sanções de "injusta punição imposta por governo estrangeiro". "Lamento que séculos de boas relações culturais entre Brasil e Estados Unidos estejam sendo atingidos de modo tão absurdo. Temos uma tradição de admiração às instituições jurídicas dos Estados Unidos, especialmente à sua Suprema Corte. Espero que essas mesmas instituições saibam iluminar os caminhos de tão importante Nação, consoante o Direito Internacional, em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras."
Gilmar Mendes também prestou solidariedade ao ministro e sua família. O ministro decano chamou a sanção de "arbitrária" e afirmou que a medida "viola a soberania do Brasil". "Coube ao ministro Alexandre, com coragem e firmeza, enfrentar essa ameaça e assegurar que a democracia prevalecesse. Punir um magistrado e seus familiares por cumprir seu dever constitucional é um ataque direto às instituições republicanas", escreveu nas redes sociais.
Veja a nota de Alexandre de Moraes
"A ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnistsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário.
Independência do Judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro.
As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento.
Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade."
Veja a íntegra da manifestação do STF
"O Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do Ministro Alexandre de Moraes.
Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos: estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade.
No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado.
Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é ampliação das medidas para um familiar do magistrado."
