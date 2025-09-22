Dani Lima: STF quer dar tratamento rápido à denúncia da PGR contra Eduardo

São duas frentes aí: dar a esse caso tratamento célere dentro dos prazos legais, como tem sido feito até aqui pelo Supremo, e também apontar o dedo para a Câmara dos Deputados, muito especialmente para o seu presidente Hugo Motta, para exercer o seu papel. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo assumiram publicamente as ameaças e pedidos de sanção a ministros do STF, inclusive contra Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, apesar de terem se insurgido contra a denúncia e contra o próprio procurador Paulo Gonet, nesse caso são confessos. Todas as ameaças foram transmitidas por eles de viva voz ou de próprio punho nas redes sociais. As ameaças foram feitas abertamente pela aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e aqueles que dão suporte a ele

Ou seja: vem uma ameaça embutida aos outros integrantes da Primeira Turma que também votaram pela condenação a 27 anos de prisão de Jair Messias Bolsonaro e de outros sete integrantes do que seria o núcleo central da trama golpista. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista também aponta que a insatisfação com as ações de Eduardo Bolsonaro não se limita ao Supremo, mas envolve outras lideranças políticas.