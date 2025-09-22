Josias: 'Tarcísio vai na onda de Trump e pode perder o centro'

O uso político do funeral de Charlie Kirk por Donald Trump se repete nos movimentos de Tarcísio de Freitas, que pode se distanciar do eleitor médio brasileiro, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O funeral do ativista conservador virou palco para Trump atacar adversários e responsabilizar a esquerda, mesmo sem clareza sobre a motivação do crime. Tarcísio, ao se alinhar ao ex-presidente dos EUA, corre risco de perder espaço no centro político nacional.