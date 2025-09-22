Eduardo Bolsonaro e Trump são maiores cabos eleitorais do Lula, diz Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são os maiores cabos eleitorais do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Temer disse que Lula "se recuperou eleitoralmente" após as sanções dos EUA. "O maior cabo eleitoral do presidente Lula para uma reeleição é o presidente Trump e aqueles que foram aos Estados Unidos para criar problemas para o Brasil", disse, sem citar nominalmente Eduardo.

Temer manifestou "desagrado" com as sanções contra a mulher de Alexandre de Moraes. "Fica a minha objeção radical em relação a isso que está acontecendo", declarou. Mais cedo, o governo norte-americano anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF, e a revogação do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias.