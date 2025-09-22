Sakamoto: Eduardo e Paulo queriam sniper, mas pagam por bomba dos EUA

Eles queriam um sniper e o Trump jogou um míssil no Brasil com tarifas de 50% sobre produtos nacionais, o que gera desemprego e fechamento de empresas. A estratégia deles era de sniper, só que acabou vindo uma bomba contra a economia brasileira. Agora, eles estão também pagando preço pelo impacto, chamados de traidores do país. Só que eles não desistem.

Continuaram insistindo, tanto é que a sanção contra a esposa de Moraes vem nessa esteira. E vem mais coisa por aí. Moraes não vai ceder, claramente. Isso aumenta as chances de o Supremo Tribunal Federal negar uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro na hora que a prisão for decretada. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembra que, após as sanções, Eduardo Bolsonaro tentou capitalizar politicamente o episódio, mas as evidências de atuação para pressionar o STF devem levá-lo à condenação.

Depois do tarifaço, Eduardo Bolsonaro veio a público e tentou puxar pra si a responsabilidade disso. Eles [Eduardo e Paulo Figueiredo] produziram tantas provas repetidas vezes que eles dão como certa a condenação pelo STF.

Eduardo dá como certo que, enquanto não houver uma mudança profunda nos ares políticos do Brasil, inclusive na composição do STF, ele não volta. O Paulo Figueiredo tem cidadania norte-americana, mas o Eduardo não volta. O sonho de fazer campanha eleitoral em 2026, esquece. Não tenho dúvida alguma de que ele e o Paulo Figueiredo serão condenados pelo STF ainda este ano e ficará inelegível para 2026. Ele não vai disputar voto com o Tarcísio de Freitas ou com quem quer que seja nas eleições do ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que a denúncia da PGR era esperada, apesar de Jair Bolsonaro ter ficado de fora neste momento, e aponta que a pressão dos denunciados busca principalmente barrar punições.