Lula vai com 'gravata da sorte' na ONU; veja quando ele usou o acessório

O presidente Lula (PT) usou hoje um velho amuleto durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU: uma gravata com as cores da bandeira do Brasil.

O que aconteceu

O petista usa essa gravata em momentos importantes de sua trajetória política. Ele já disse que o acessório é escolhido para grandes eventos. Com isso, ela foi apelidada de "gravata da sorte".