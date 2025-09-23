Casado: Oposição diz que conversa entre Trump e Lula não vai a lugar algum

Ouvi de pessoas muito próximas ao clã bolsonarista que 'enquanto eles não conversarem e não soubermos o que veio dessa conversa, qualquer assunto sobre anistia tem que ficar parado. Anistia, dosimetria, nada pode mudar'.

Esta será a senha e é assim que Eduardo se posicionará e trabalhará para nada caminhar no Congresso enquanto não tiver a resposta sobre essa conversa entre Trump e Lula, que ainda não tem data para acontecer. Letícia Casado, colunista do UOL

Mesmo reconhecendo o gesto público de Trump como um sinal positivo, o Planalto orienta cautela diante da imprevisibilidade do presidente americano, segundo Casado.

No governo, eles entendem que foi um gesto público do presidente Trump muito bem-vindo, ainda mais nesse momento em que as narrativas ficam gritantes aqui no Brasil e nos EUA. Foi uma cartada para o governo aliviar o clima, ainda mais após os atos que vimos no domingo. É mais um sinal positivo para o Lula nesse campo. Letícia Casado, colunista do UOL

'EUA não aplaudiram defesa da democracia por Lula', diz Mariana Sanches

O discurso de Lula na ONU, com defesa da democracia e críticas a sanções, foi aplaudido pela plenária, mas não pelos EUA, destacou a colunista Mariana Sanches; a delegação americana, liderada por Marco Rubio, manteve o distanciamento diante das críticas brasileiras.