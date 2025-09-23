CPMI prende suposto sócio do Careca do INSS por falso testemunho; assista

Investigações apontaram que Costa seria um operador a serviço de Antônio Carlos Camilo, mais conhecido como Careca do INSS. Ele trabalhava em empresas que apareceram no esquema fraudulento.

Ele admitiu ter entregado R$ 949 mil em espécie ao Careca do INSS. Costa teve uma poupança de R$ 300 mil bloqueada por ordem judicial, porque há suspeita sobre a origem dos recursos.

A possibilidade de prisão surgiu logo no começo do depoimento. Costa foi acusado pelo relator da CPMI, deputado Alberto Gaspar (União-AL), de contar a mesma história com fatos diferentes, o que caracterizaria contradição.

O depoente tinha um habeas corpus para poder ficar calado. O STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu a Costa o benefício de manter o silêncio e não poder ser detido se não respondesse às perguntas, mas a CPMI entendeu que o crime de falso testemunho não estaria incluído no habeas corpus.

A prisão ocorreu após a meia-noite. A sessão se aproximava de oito horas de duração e transcorria de forma bastante tensa. O relator afirmou que Rubens atuou como "laranja" e que ele estaria protegendo os superiores na quadrilha que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.