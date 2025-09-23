CPMI prende suposto sócio do Careca do INSS por falso testemunho; assista

Apontado como a pessoa que sacava o dinheiro desviado de aposentados e entregava para os chefes da quadrilha, Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante por falso testemunho enquanto prestava depoimento na CPMI do INSS nesta madrugada.
O que aconteceu
Voz de prisão foi dada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele elencou uma série de justificativas para explicar o motivo para o depoente ser detido e conduzido para fora da sessão acompanhado por agentes da Polícia Legislativa:
- Ocultação de documentos;
- Contradições;
- Mentiras.
Investigações apontaram que Costa seria um operador a serviço de Antônio Carlos Camilo, mais conhecido como Careca do INSS. Ele trabalhava em empresas que apareceram no esquema fraudulento.
Ele admitiu ter entregado R$ 949 mil em espécie ao Careca do INSS. Costa teve uma poupança de R$ 300 mil bloqueada por ordem judicial, porque há suspeita sobre a origem dos recursos.
A possibilidade de prisão surgiu logo no começo do depoimento. Costa foi acusado pelo relator da CPMI, deputado Alberto Gaspar (União-AL), de contar a mesma história com fatos diferentes, o que caracterizaria contradição.
O depoente tinha um habeas corpus para poder ficar calado. O STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu a Costa o benefício de manter o silêncio e não poder ser detido se não respondesse às perguntas, mas a CPMI entendeu que o crime de falso testemunho não estaria incluído no habeas corpus.
A prisão ocorreu após a meia-noite. A sessão se aproximava de oito horas de duração e transcorria de forma bastante tensa. O relator afirmou que Rubens atuou como "laranja" e que ele estaria protegendo os superiores na quadrilha que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.
Eu dou voz de prisão ao depoente pelo crime de falso testemunha contra essa CPMI,
Senador Carlos Viana
Sessão tensa
Rubens não respondia a perguntas básicas. Não quis dizer nem em qual cidade mora.
Ao mesmo tempo, seu advogado, Carlos Urquisa, batia boca com parlamentares. Ele chegou a tentar corrigir os integrantes da CPMI, discutiu com o deputado Zé Trovão (PL-SC) e foi alvo de muita reclamação.
Ao longo da sessão, vários parlamentares insistiram para que Rubens fosse preso. Ele já havia sido alvo de um pedido de prisão preventiva feito pela CPMI e encaminhado à Justiça. A solicitação foi negada pelo STF.
Incoerências e imprecisões
O presidente da CPMI disse que respeitou o direito ao silêncio, mas ressaltou que Rubens deu informações incorretas. O senador lembrou que o depoente representava empresas usadas para enviar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas.
De acordo com a CPMI, Rubens sacava valores milionários em agências bancárias de Brasília. O depoente confessou que, pelo menos uma vez, foi ao banco pegar dinheiro, mas que nem assim desconfiou que a alta quantia sacada poderia ter origem suspeita.
Viana também disse que Rubens mentiu em datas. Foram feitas e refeitas perguntas sobre dias e locais em que o depoente encontrou outros envolvidos no esquema, conforme descoberto pela Polícia Federal. As respostas sempre foram datas falsas.
O presidente da CPMI mencionou contradições. Uma delas foi que o depoente afirmou que teria dificuldades para pagar o aluguel e que teria recebido doações para pagar o advogado, mas não revelou a fonte das doações.
