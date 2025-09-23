Dino é eleito presidente da 1ª Turma e vai conduzir sessões sobre golpe

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi eleito nesta tarde presidente da Primeira Turma do tribunal. Com isso, ele será o responsável por presidir o colegiado no julgamento dos núcleos da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota nas eleições.

O que aconteceu

A eleição é protocolar e faz parte do rodízio feito nas Turmas do STF. O Supremo é dividido em duas Turmas, com cinco ministros cada uma. O presidente de cada colegiado é escolhido em votação pelos colegas. Ele é o responsável por definir a pauta, agendar e conduzir as sessões.

Dino foi escolhido por unanimidade e assumirá o posto a partir de 1º de outubro. O anúncio foi feito pelo atual presidente do colegiado, Cristiano Zanin, ao final da sessão desta tarde.