Que horas é o discurso de Lula na ONU hoje? Veja onde assistir ao vivo

O presidente Lula discursa nesta terça-feira (23) durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo UOL a partir das 9h (veja no vídeo acima). A expectativa é que a fala do presidente comece às 10h.

Onde e como assistir o discurso de Lula na ONU?

Lula discursa pela manhã na Assembleia Geral da ONU. O presidente é o primeiro a falar, logo após os discursos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A transmissão do UOL será feita ao vivo no Canal UOL e pelo YouTube (clique aqui), a partir das 9h da manhã.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral. A expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.