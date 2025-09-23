'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que o Brasil "deu um recado ao mundo". "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", publicou o parlamentar.

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) escreveu que o discurso deu "orgulho". "Ao não aceitar interferências externas e punir quem tentou um golpe de Estado, o #Brasil dá uma aula ao mundo e mostra a força das instituições democráticas", destacou.

O deputado Lindbergh Farias (RJ), que é líder do PT na Câmara, chamou o discurso de "histórico". "Emocionado com esse discurso histórico e corajoso do presidente Lula! Orgulho de ser brasileiro! Brasil Soberano!", publicou.

Oposição vê Lula "defendendo bandido"

"Defendendo bandidos, como sempre", publicou o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS). O parlamentar fez referência a um trecho do discurso em que Lula disse ser "preocupante" a tentativa de equiparar organizações criminosas ao terrorismo. A fala do petista vem em meio a discussões do governo americano sobre classificar PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas, o que é rechaçado pela gestão petista.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) também criticou a fala. "O governo Lula recusou colocar PCC e CV como terroristas. E agora diz que isso é uma preocupação. Já adianto: sou relator do PL Anti Facção, que colocará organizações criminosas como terrorismo. Veremos quem é a favor da bandidagem", escreveu.