Daniela Lima: Eduardo Bolsonaro não tem mais ponto de retorno

Depende de como a Câmara processar. Se ela o cassar por faltas, ele mantém a elegibilidade. Mas se o mandato for cassado por violação ética, ele fica inelegível. Mas o discurso, ele vai poder. Se o pai dele, que já tem duas, está dizendo que quer ser candidato, ele pode fazer esse discurso. Mas na prática, ainda precisaremos de um pouquinho mais de tempo para saber. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela também comenta que, após uma série de concessões à direita, Hugo Motta agora precisa responder a outras pressões institucionais.

Na semana passada, Motta entregou tudo o que o bolsonarismo e a direita pediam: a PEC da blindagem e o PL da Anistia, sem texto, que seria trabalhado para virar o que o Paulinho da Força está chamando de PL da Dosimetria. Mas a corda foi tão esticada que essa semana ele está sendo obrigado a puxar um freio e a atender aos outros entes institucionais.

Eduardo nem sequer conseguiu votar a urgência do PL da Anistia porque não conseguiu acessar o sistema de lá. Ele disse que estava com problema no sistema. E ele é premiado com uma liderança? Então, foi chamada ali, digamos, uma mínima razoabilidade. Obviamente, daí para cassar Eduardo Bolsonaro são outros quinhentos. Teremos que acompanhar. Daniela Lima, colunista do UOL

