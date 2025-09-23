Sanches: Equipes queriam aperto de mão, mas Trump foi pro abraço com Lula

Aliás, um pouco antes de o próprio presidente Trump confirmar, a gente já contava que esse encontro tinha acontecido. Parecia cada vez mais provável. Desde a véspera os dois lados estavam tentando garantir esse aperto de mãos. E, aliás, as fontes brasileiras me falaram de [aperto de] mão, mas o Trump já foi pro abraço. Foi um abraço, aqueles 39 segundos, e 'eu gosto dele', 'não negocio com gente que não é meu amigo'. Enfim, para alguém que estava há três meses fazendo o que o presidente Lula chamou de um maior ataque à democracia brasileira em 40 anos, a virada foi impressionante. Mariana Sanches

Alguns assessores consideram uma virada de humor o que Trump passou sobre Lula em seu discurso, mas o gesto ainda terá repercussões.

Eu conversei com algumas fontes e eles se disseram surpresos, disseram que realmente não esperavam essa virada, o que só mostra que o Trump é imprevisível até para os seus auxiliares. Ninguém nunca sabe o que pode vir daí. Eles dão a possibilidade de um encontro, uma conversa bilateral. O Lula se mostrou disposto a fazer na semana que vem, foi uma sugestão do Trump. E agora a gente vai acompanhar se isso de fato vai acontecer. Foi a primeira vez, portanto, que os dois líderes se cumprimentaram, se falaram ali brevemente. Isso certamente vai ter repercussões. Mariana Sanches

