Por que Bolsonaro não pode se manifestar nas redes mesmo após julgamento

Bolsonaro poderia estar "livre para falar e fazer o que quisesse", explica a professora. "Se elas [medidas cautelares] não existissem, ele estaria livre para falar e fazer o que quisesse, sempre com essa possibilidade de ser responsabilizado posteriormente."

Mesmo com cautelares, o ministro do STF Alexandre de Moraes disse que "em momento algum" proibiu Bolsonaro de se manifestar. "A explicitação da medida cautelar deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como 'material pré-fabricado' para postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados", escreveu o ministro.

Dias após a imposição das medidas cautelares, defesa de Bolsonaro pediu explicações ao STF sobre entrevistas. A defesa diz que ele não usou redes nem autorizou ninguém a fazer isso, mas que não tem controle sobre repercussão de entrevista.

Após a prisão domiciliar, Moraes ressaltou as medidas cautelares, mas sem qualquer menção a proibição de entrevistas. Ficaram valendo: visitas só com autorização, proibição de uso de celular e redes sociais e proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras.

Cautelares impedem Bolsonaro de usar redes, segundo especialistas

Moraes proibiu Bolsonaro apenas de usar as redes sociais, diz advogada criminalista. "O que ele coloca na decisão é que, quando Bolsonaro tenta burlar a proibição do uso de rede social por meio de discursos políticos ou entrevistas, ele está descumprindo a decisão. Isso sim está proibido", afirma Maíra Fernandes, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas).