Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

A juíza da 22ª Vara Federal de Porto Alegre pediu a exclusão de reportagens que mostram o deputado federal Luiz Carlos Busato, ex-prefeito de Canoas, reclamando de atrasos no pagamento de propinas na cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Em áudio, Busato reclama do parcelamento em 20 vezes e se queixa do valor que seria pago. A colunista Natália Portinari, do UOL, revelou o caso em outubro do ano passado.

O deputado é citado em uma delação sob suspeita de ter recebido propina em contratos na área de saúde firmados pelo município em sua gestão (2017-2020). Em áudios apresentados pelo delator —- um médico que estava à frente de uma organização social que prestava serviços à prefeitura na área da saúde —- o então prefeito negocia os valores, reclama de atrasos e pressiona seu interlocutor.

Busato ocupou o cargo de prefeito de 2017 a 2020. Em 2018, o MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) apontou que haveria superfaturamento e sobrepreço (orçamento acima do preço de mercado) nos contratos da saúde do município com a organização social GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva).