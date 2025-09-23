Lula anuncia aporte de R$ 5,2 bi em fundo de preservação de florestas

O presidente Lula (PT) anunciou hoje, nos Estados Unidos, um aporte de 1 bilhão de dólares (R$ 5,28 bilhões na cotação atual) para o TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre).

O que aconteceu

"O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo, com 1 bilhão de dólares", disse Lula, nos Estados Unidos. Segundo o presidente, o fundo "não é caridade", mas, sim, "um investimento na humanidade".

Fundo vai articular conservação, uso sustentável dos recursos ecossistêmicos e justiça social "em prol de um novo modelo de desenvolvimento", segundo o presidente. "Suas instâncias decisórias contarão com a presença de países investidores e de países com florestas tropicais."