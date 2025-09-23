Kotscho: Lula fez discurso de estadista; Trump falou só ao público dos EUA

Trump mentiu muito em seu discurso, inclusive sobre as relações com o Brasil. Para ele, só a América importa. Negacionista do clima, implacável com imigrantes, só faltou Trump falar contra as vacinas. Em trinta segundos, virou amigo de Lula. Para evitar armadilhas, é bom que esse encontro não seja presencial.

Lula foi aplaudido várias vezes durante o discurso dele, quando falou de direitos humanos, soberania, democracia, controle de big techs, clima e genocídio em Gaza. No ano passado, quando Lula falou pela primeira vez que o que estava acontecendo em Gaza era um genocídio, foi muito criticado. E hoje na ONU mais de 150 países já assinaram um documento dizendo que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Até o secretário-geral da ONU falou isso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A colunista Mariana Sanches destacou que a delegação americana não reagiu aos aplausos ao discurso de Lula, mesmo diante de críticas à postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil.

A Assembleia Geral que estava lotada. São 193 estados membros mais dois estados observadores e a plenária estava repleta de chefes de Estado e diplomatas. Ela aplaudiu efusivamente, mas quem não aplaudiu foi Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos.

A delegação americana inteira não aplaudiu esse momento em que Lula defendeu a soberania brasileira e a democracia. Ele fez uma dura crítica ao posicionamento dos EUA sem citar Trump, mas dizendo que o Brasil está, sim, sofrendo os piores ataques à sua democracia em décadas e que são sanções descabidas. Mariana Sanches, colunista do UOL

A colunista Letícia Casado lembrou o papel do cientista político Steven Levitsky na preparação do discurso de Lula, após encontros recentes no Planalto para debater riscos à democracia.