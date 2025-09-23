Moraes dá 15 dias para Eduardo e Figueiredo responderem sobre denúncia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 15 dias para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o empresário Paulo Figueiredo apresentarem resposta sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por coação à Justiça para tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma condenação por tentativa de golpe.

O que aconteceu

O ministro mandou notificar os denunciados um dia após a PGR apresentar acusação ao STF. Mesmo morando em outro país, eles podem responder ao processo no Brasil e acessar todo o conteúdo do processo, que é eletrônico. O prazo para a resposta é padrão. Foi o mesmo dado a todos os outros denunciados nas ações sobre a tentativa de golpe.

A PGR aponta pressão junto a autoridades dos EUA contra o Judiciário brasileiro. O objetivo da dupla era utilizar as sanções do governo norte-americano para tentar evitar que Bolsonaro fosse condenado. Os dois atuaram abertamente em favor de imposição de tarifas a empresas brasileiras e para punir ministros do STF e outras autoridades do governo com sanções dos Estados Unidos.