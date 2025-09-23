Mujica, Cuba, falsos patriotas: veja frases de Lula em discurso na ONU

Este ano, o mundo perdeu duas personalidades excepcionais: o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica e o papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas.

Suas vidas se entrelaçaram com as oito décadas de existência da ONU.

Se ainda estivessem entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis, que os únicos derrotados são os que cruzam os braços, resignados, que podemos vencer os falsos profetas e oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio, que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo.

Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um "jogo de soma zero".

A voz do Sul Global deve ser ouvida.

