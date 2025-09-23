Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra

Regra da Câmara diz que parlamentar não pode ter mais do que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas. No começo do mês, Eduardo acumulava mais da metade deste limite: 18 faltas em 32 sessões. As ausências passaram a ser contabilizadas depois do fim da licença do deputado, em julho.

Cassação do mandato, no entanto, não acontece de forma automática quando o limite de faltas é atingido. A decisão sobre a perda do cargo é tomada pela Mesa Diretora da Casa. Além disso, como restam sessões até o fim do ano, ainda é possível atingir o percentual mínimo de participação.

Líder do PL afirmou que vai recorrer de decisão de Motta. "Minha equipe já está trabalhando no parecer. Vamos recorrer ainda hoje à Mesa Diretora para reverter a decisão", disse o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) à colunista do UOL Letícia Casado.

Processo no Conselho de Ética

Outro risco para Eduardo é ter o mandato cassado pelo Conselho de Ética da Casa. O colegiado se reúne na tarde de hoje e deve abrir um processo disciplinar que pode levar à perda do cargo do deputado. Além de instaurar o processo, o conselho deve formar uma lista tríplice. Desses três nomes, um será escolhido como relator do caso.

Eduardo é alvo de uma queixa apresentada pelo PT no Conselho de Ética. O deputado é acusado de atuar "contra os fundamentos da República". Segundo o partido, Eduardo se utilizou da imunidade parlamentar para atacar a ordem institucional.