PEC da Blindagem é imprestável e abre portas para o crime, diz relator

Ela é uma PEC que supostamente serve para preservar prerrogativas, mas quando você olha o conteúdo, o que ela faz é criar uma blindagem para que parlamentares federais, estaduais, distritais e presidentes de partido tenham imunidade para o cometimento de quaisquer tipos de crime.

Então se um deputado, um senador, comete um homicídio, se ele é corrupto, se ele, enfim, cometeu qualquer tipo de absurdo, ele só vai ser processado se os colegas parlamentares permitirem.

O mérito, o conteúdo dessa PEC é de proteção ao crime. É de estímulo à impunidade. É uma PEC que abre as portas do parlamento de vez para o crime organizado.

Por isso o parecer pela rejeição, nós temos uma majoritária parcela dos senadores já publicamente manifestando seu voto contra a PEC pela rejeição da PEC e a gente vai tocar isso.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

O senador também aponta que o texto ameaça a transparência e favorece interesses de grupos investigados, inclusive presidentes de partido sob suspeita. Para ele, a PEC não resolve problemas reais do mandato parlamentar e amplia o risco de infiltração do crime organizado.