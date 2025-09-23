Gonet abriu brecha para Bolsonaro pedir fim de domiciliar, diz Maierovitch

A ausência de denúncia formal contra Jair Bolsonaro após as acusações da PGR a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo cria uma brecha jurídica para pedidos de soltura do ex-presidente, avalia o jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Maierovitch, a PGR manteve as medidas cautelares contra Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, baseadas em um inquérito que agora mira formalmente apenas outros réus, abrindo margem para questionamentos na Justiça.