PL recorre de veto a Eduardo como líder e diz que Motta descumpriu acordo

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) entrou com recurso contra o veto da Mesa da Câmara dos Deputados à escolha de Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria.

O que aconteceu

Sóstenes disse que houve quebra de acordo. Ele afirmou que não toma decisões sem consultar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O líder do PL acrescentou que houve concordância de Motta com a nomeação de Eduardo como líder. Sóstenes sugeriu que houve pressão do Judiciário e relatou que, depois da aplicação da Lei Magnitsky contra a mulher de Alexandre de Moraes, ele recebeu uma ligação comunicando que o que estava acertado com o presidente da Câmara não poderia mais ser cumprido.