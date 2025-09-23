Relator apresenta parecer contra PEC da Blindagem: 'Protege autor de crime'

Relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou parecer considerando a proposta inconstitucional. A sessão que vai discutir o tema deve ocorrer amanhã.

O que aconteceu

O senador apresentou uma série de argumentos para derrubar a proposta. No final de semana, houve manifestações pelo Brasil pedindo a rejeição do projeto que restringe a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Com a PEC, ações no STF só poderiam ser instauradas após autorização do Congresso. A regra também valeria para presidentes de partidos.

Sessão que vai analisar o projeto deve acorrer amanhã. Além do relator, o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), é contra a PEC. Eles consideram que o projeto levará facções como PCC e Comando Vermelho a entrar na política. As organizações criminosas elegeriam deputados e senadores e seus líderes virariam presidentes de partidos menores.