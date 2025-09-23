Sakamoto: STF vai tirar Eduardo da eleição, o que é ótimo para Tarcísio

O Supremo Tribunal Federal deve tornar Eduardo Bolsonaro inelegível e retirá-lo da disputa em 2026, avalia o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL. Segundo Sakamoto, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por coação à Justiça coloca o deputado em rota de condenação colegiada, o que pode facilitar o caminho para Tarcísio de Freitas como principal nome da direita nas próximas eleições presidenciais.

A denúncia da Procuradoria Geral da República contra ele, contra Paulo Figueiredo, neto do último ditador brasileiro, já indica uma coisa que é importantíssima, que não está sendo muito falada. Eduardo Bolsonaro vai estar muito provavelmente fora das eleições de 2026. A condenação de Eduardo Bolsonaro por coação, que é uma condenação colegiada, que vai ser feita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai retirá-lo das eleições de 2026 porque vai torná-lo inelegível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL