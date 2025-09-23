Mariana Sanches: Primeiro encontro com Lula causou forte impressão em Trump

Lula foi muito duro em seu discurso denunciando os últimos três meses palavras e ações muito pesadas do governo Trump, com tarifaço e sanções. Depois, Trump veio em um estilo muito mais amistoso, dizendo que houve uma química forte entre os dois e que houve um abraço. Foi bastante curioso e o pessoal do Departamento de Estado chegou a me dizer que não esperava por isso.

Essas conversas [entre membros dos governos Lula e Trump] que têm acontecido de maneira muito reservada explicam como chegamos a esse aperto de mão com abraço, a esses 39 segundos que mudaram, como o próprio Trump disse, a percepção dele sobre o Lula e dizer que gosta dele e que está disposto a conversar. Agora é só uma questão de marcar, porque a conversa deve acontecer. Mariana Sanches, colunista do UOL

A colunista Letícia Casado destacou que, dentro do governo brasileiro, o gesto público de Trump foi visto como positivo, principalmente diante do clima de tensão entre os dois países.Já a oposição minimizou o episódio, dizendo que Trump estaria apenas usando o gesto sem intenção de avanços concretos.

No governo, eles entendem ali que foi um gesto público do presidente Trump e muito bem-vindo, ainda mais nesse momento em que as narrativas ficam gritantes aqui no Brasil e nos EUA.

Já a oposição está minimizando totalmente esse gesto, dizendo que o Trump está usando isso, que não vai sair nada e a conversa, quando eles tiverem, vai do nada para lugar nenhum. Letícia Casado, colunista do UOL

Mariana Sanches trouxe ainda um bastidor curioso sobre a comunicação: Lula e Trump dependeram do chefe do cerimonial brasileiro para se entender, já que o intérprete estava ocupado na cabine de tradução.