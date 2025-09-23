'Trump vive em mundo cor de rosa e distante da realidade', avalia professor

O que mais me chamou a atenção no todo desse discurso foi, é claro, o pedido implícito de que ele receba um Prêmio Nobel da Paz. [Ele disse:] 'A ONU não me ajudou em nada'. Precisamos primeiro saber se ele chegou a formular qualquer pedido à ONU para que fosse ajudado. Leonardo Trevisan

Trevisan também comentou a reação dos americanos à fala de Lula, destacando o gesto de Scott Bessent, secretário do Tesouro. "O único integrante da delegação americana que aplaudiu o final do discurso de Lula foi Scott Bessent, secretário do Tesouro. Talvez com a experiência que tem de financista, sabe que para investidores e para quem precisa de emprego, o discurso de Lula tem mais bom senso. O discurso de Lula atrai muito mais. O discurso de Lula tem algo a dizer, por isso aplaudiu".

