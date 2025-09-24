Após aceno de Trump, Lula encerra viagem aos EUA com evento pró-democracia

O encontro ocorre após um aceno de Trump a Lula. Ontem, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente norte-americano contou que abraçou o líder brasileiro e que os dois combinaram um encontro para a próxima semana. "Ele parece um cara muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Só faço negócios com quem eu gosto", disse Trump.

É esperado que Lula recalibre seu discurso hoje. Após o anúncio de novas sanções ao Brasil, na segunda-feira (22), o presidente adotou um tom ainda mais duro e enfático na ONU. Segundo um embaixador brasileiro que acompanha a agenda do presidente, é esperado que ele agora ajuste seu discurso e adote um tom mais conciliador.

O petista também irá à sessão de abertura do evento especial sobre Clima para chefes de Estado. O evento ocorre na sede da ONU, às 14h. Em seguida, participa de uma coletiva de imprensa. O retorno ao Brasil está marcado para as 18h.

Ainda há expectativa de um encontro com Volodymyr Zelensky. A reunião com o presidente da Ucrânia não consta na agenda oficial de Lula, mas deve ocorrer na tarde de hoje.

Discurso na Assembleia da ONU

Na Assembleia Geral da ONU, Lula focou na defesa da democracia e da soberania. O petista defendeu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF, disse que os ataques ao Poder Judiciário são inaceitáveis e que o ex-presidente teve amplo direito de defesa, "prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas".