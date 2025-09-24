PGR denunciou Bolsonaro em 1 de 4 casos, apesar de falas sobre perseguição

O ex-presidente foi denunciado somente na investigação sobre tentativa de golpe. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF. Ainda cabem recursos, então a pena não começou a ser cumprida. Os advogados de Bolsonaro foram procurados para comentar, mas não responderam. O espaço segue aberto.

A avaliação de Gonet é independente da apuração da PF. A PGR é a responsável por apresentar denúncias contra as pessoas investigadas no STF e pode discordar da PF, ou seja, não denunciar todos os que forem indiciados. Segundo apurou o UOL, internamente na PGR, a avaliação é as energias deveriam estar focadas nos casos mais robustos e com mais chances de condenação.

Como estão os processos contra Bolsonaro

Cartão de vacinação - arquivado

- arquivado Joias - ainda falta a PGR se manifestar

- ainda falta a PGR se manifestar Tentativa de golpe - condenado pelo STF

- condenado pelo STF Coação à Justiça - PGR não viu prova para denunciar Bolsonaro

Gonet ainda pode denunciar Bolsonaro no inquérito das joias. O ex-presidente foi indiciado em julho pelos crimes de peculato (apropriação indevida de bem), associação criminosa e lavagem de dinheiro, por supostamente ter liderado um esquema que teria desviado o dinheiro da venda de presentes oficiais recebidos pela Presidência da República durante sua gestão. O caso ainda aguarda uma manifestação final da PGR.

Gonet também indicou que pode denunciar mais pessoas se surgirem novos fatos. Na denúncia sobre a acusação de coação à Justiça contra o deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, a PGR poupou o ex-presidente. Mas, no documento, o procurador-geral deixou em aberto a possibilidade de ele ou outro investigado vir a ser denunciado, se aparecerem fatos novos nas apurações durante o processo.