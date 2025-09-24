Bolsonaro pede ao STF fim de prisão domiciliar em ação que envolve Eduardo

Defesa de Bolsonaro pede revisão de outras restrições impostas pela Justiça. Fazem parte do pedido a revisão do uso de tornozeleira eletrônica, proibição de falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e de se aproximar de embaixadas e consulados. "Sem ação penal oferecida, as cautelares tornar-se-ão um fim em si mesmas, não havendo mais como serem mantidas de forma legal, de sorte que a defesa aguarda sua célere revogação", disse o advogado.

Cautelares fazem parte de inquérito que investiga Eduardo

Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica desde 18 de julho. O ex-presidente também está restrito de circulação e de acesso às redes sociais. As medidas cautelares foram impostas no âmbito de um inquérito que investiga Eduardo. Bolsonaro foi submetido às medidas suspeito de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania nacional com o filho junto ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Na ocasião, ex-presidente se referiu às medidas como "suprema humilhação" e disse que não fugiria. A declaração ocorreu após a PGR ter solicitado a instalação de tornozeleira eletrônica para "assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu". Segundo o órgão, há "indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção de ações para obstruir o curso da ação penal".

Ausência de denúncia formal contra Bolsonaro, contudo, abre brechas jurídicas para a soltura do ex-presidente. Na avaliação do jurista Wálter Maierovitch, o inquérito mira formalmente apenas outro réus até o momento. "De repente, nesse inquérito e nesse contexto, o Bolsonaro não é denunciado. E agora? Se perdeu o objeto dessas cautelares, porque vai cautelar o quê? A cautela é para que ele não fugisse, para que ele usasse tornozeleira. Agora ele não foi denunciado. Vale dizer, não há mais sustentação para isso. Daí a brecha."

Maierovitch afirma que Bolsonaro pode ser denunciado futuramente. Isso porque a PGR não arquivou o inquérito, mantendo a investigação aberta. "Esse inquérito pode estar ainda buscando elementos", afirma o jurista.