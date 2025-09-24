'Lula precisa de cautela, mas não cairá em arapuca', afirma professor

Uma das questões absolutamente críticas de interesse americano em relação ao Brasil, como se sabe, é a questão dos chamados minerais críticos estratégicos, em especial das terras raras, a troco de que nós faremos um acordo com os americanos em torno dessa questão, que é inclusive um fator que pode nos alavancar do ponto de vista internacional. Então, o que eu tenho certeza é que, em se iniciando essas negociações, nós precisamos ter uma dosagem equilibrada das possibilidades desses acordos, até porque as próprias sanções tarifárias que foram impostas ao Brasil, no final, elas não acabaram tendo um efeito tão grandioso como se especulava num primeiro momento. Ronaldo Carmona

Para Carmona, encontros entre grandes países como Brasil e EUA exigem preparação cuidadosa, sem improviso, já que decisões podem impactar setores estratégicos como tecnologia e energia.

O melhor formato certamente é um formato que faça com que o Brasil não caia em arapucas, ou seja, sabendo inclusive o estilo volátil do presidente Trump, é evidente que quando dois chefes de Estado do nível de países grandes, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, tudo isso precisa ser muito bem preparado, isso não se faz de improviso, não é essa a forma que se dá a relação entre grandes países do porte do Brasil e dos Estados Unidos. Ronaldo Carmona

