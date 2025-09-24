Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas, que usa a estrutura de hospitais privados para reduzir a fila de atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

O texto-base foi aprovado por 403 votos a favor e 6 contra. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de maio. Isso quer dizer que ela tem até sexta-feira para ser aprovada nas duas Casas e não perder a validade. Agora a proposta vai ao Senado e é possível que seja analisada ainda hoje.

O ministro da Saúde participou da sessão na Câmara. Alexandre Padilha chegou a se sentar ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e circulou negociando sobre alterações no texto durante toda a sessão.