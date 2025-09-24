CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade; Alcolumbre arquiva

Ele disse que o objetivo da proposta é retardar ou impedir investigações. "O que efetivamente se pretende não é dar condições plenas aos parlamentares para exercerem sua atividade-fim, mas blindá-los das penas e demais consequências legais do cometimento de crimes das mais variadas espécies."

O voto secreto também foi alvo de críticas do relatório. Além de exigir maioria do Congresso para autorizar ações penais contra parlamentares, a PEC da Blindagem estabelece voto secreto nestas votações. Vieira escreveu que a transparência deve ser regra e a população tem direito de saber como votam deputados e senadores.

Estender a blindagem a presidente de partidos também recebeu críticas. O relator chamou esta parte da PEC de "distorção". Ele ressaltou que prerrogativas são direito de "ocupantes de elevados cargos públicos", como deputados e senadores, que conquistam o cargo nas urnas.

Vieira ressaltou que partidos são entidades privadas e não públicas. Com este raciocínio, o senador argumentou que um direito destinado a pessoas eleitas estava sendo ampliados a presidentes de entidades privadas.

A pressão popular fez senadores recuar. Jorge Seif (PL-SC) tinha uma proposta alternativa e diferente do relatório de Vieira, mas desistiu dela. Ao justificar a decisão, admitiu que houve muita pressão da população catarinense principalmente via redes sociais.

Sergio Moro foi outro senador que abriu mão de mudar o texto de Vieira. Ele alegou que o debate foi "contaminado" e aceitava que sua sugestão não seria aceita.