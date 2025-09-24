Dani Lima: Fala de Lula sobre Trump foi construída e está dentro do script

Ontem, o chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista dizendo que a conversa deve ser por vídeoconferência, o que foi muito explorado por personagens ligados à família Bolsonaro, como nas redes sociais, como se o governo brasileiro não fizesse questão de conversar e dialogar, mesmo com a mão estendida por Trump na tribuna da ONU, em um gesto que surpreendeu e foi muito maior do que esperavam articuladores dessa conversa.

Como houve esse ruído nas redes e para não deixar que essa mensagem chegasse torta aos EUA, impedindo que esse aceno produza resultados práticos, seja reduzindo a escalada do tarifaço e, em um segundo momento, as sanções impostas às autoridades no Brasil, do Supremo e do próprio governo, foi construído esse esse ambiente para que Lula fizesse também um gesto claro a Trump.

Não há nada acontecendo fora de um script, que está sendo desenhado muito cuidadosamente no bastidor para não deixar desandar esse primeiro abraço, usando a expressão do presidente americano, entre Trump e Lula. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explica que o objetivo era evitar distorções nas redes e garantir efeitos práticos, como a redução de tarifas e sanções, além de neutralizar a narrativa de descaso atribuída ao governo brasileiro.

Foi por isso que Lula falou. Era esperado que ele falasse. Não se sabia até onde o presidente ia, de novo, devolver. o aceno do americano, mas foi pedido a ele para que fizesse isso em resposta para conter a narrativa de bolsonaristas de que ele teria feito pouco caso do aceno de Donald Trump na ONU. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista Carla Araújo detalha que diplomatas brasileiros ainda discutem os próximos passos e o formato do diálogo, enquanto a resposta política precisava ser imediata para evitar ruídos.