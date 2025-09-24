Josias: Trump estende a mão a Lula, apesar de haver um abismo entre eles

O Itamaraty está lidando de forma racional e cautelosa com a possibilidade de um encontro entre Lula e Donald Trump, afirma Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL. Segundo o colunista, há um abismo ideológico entre os dois presidentes, mas o gesto de Trump ao propor diálogo abre uma chance que a diplomacia brasileira não pode desperdiçar, mesmo diante de riscos e expectativas moderadas.

Se formos analisar os discursos do Lula e do Trump, há um abismo entre eles. Eles pensam exatamente o oposto sobre todos os assuntos e, a despeito disso, o Trump estendeu a mão para o Lula. Para quem não tinha nenhum canal de negociação, para quem assistia com uma certa aflição, o abastecimento de informações da Casa Branca sobre o Brasil, feito por meio de relatórios tóxicos, dossiês tóxicos do Eduardo Bolsonaro, é alguma coisa. É um prenúncio de algo que não se pode desperdiçar. Josias de Souza