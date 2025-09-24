Lula diz que foi 'surpreendido' por Trump: 'Pintou química mesmo'

"Não há por que Brasil e Estados Unidos viverem em conflito", disse o presidente. "Fiz questão de dizer ao presidente Trump que temos muito que conversar, tem muito interesse dos dois países em jogo", acrescentou.

Lula disse que o presidente americano está mal informado com relação ao Brasil. Segundo o presidente, Trump pode mudar de posição quando "tiver as informações corretas".

O petista também afirmou que a reunião com Trump poderia ocorrer presencialmente. Disse esperar que isso aconteça em breve e que qualquer assunto pode ser discutido entre eles, sem veto a nenhum tema.

Lula foi questionado se teme sofrer algum constrangimento na reunião com Trump, como ocorreu com Zelensky. "Somos dois homens de 80 anos, não há por que ter brincadeira numa relação entre dois homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que ele certamente merece."

O presidente também cobrou mais atitude da ONU sobre a guerra em Gaza, que classificou como um genocídio. "A mesma ONU que teve força para criar o Estado do Israel precisa ter força para criar o Estado Palestino."

Lula criticou a PEC da Blindagem, que foi enterrada hoje no Senado. Para ele, a proposta é desnecessária provocativa e passou "um sinal péssimo" para a sociedade brasileira. "Eu acho que aconteceu com essa PEC o destino que ela merece, que é desaparecer, porque foi uma vergonha nacional."