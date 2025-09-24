Discurso de Lula foi 'aula magna' sobre o mundo de hoje, diz ex-embaixador

A resposta inédita de Lula ao uso unilateral da força pelos Estados Unidos marca uma inflexão na diplomacia brasileira, afirma o ex-embaixador Roberto Abdenur no UOL News, do Canal UOL. O discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU foi visto por Abdenur uma aula magna sobre o cenário internacional e recebeu aplausos ao defender soberania, democracia e multilateralismo diante de críticas de Trump.

Foi inédito o fato de que, pela primeira vez na história da ONU, um presidente dos Estados Unidos tenha vindo a público criticar de forma brutal, contundente o Brasil como tal, como fez o Trump, e é inédita também a resposta do presidente Lula. O Lula faz um verdadeiro libelo contra o que são os Estados Unidos do Trump de hoje. Não um libelo contra os Estados Unidos, não uma manifestação de anti-americanismo, mas uma expressão muito clara de contestação ao uso da força indiscriminado no plano internacional. Roberto Abdenur, ex-embaixador