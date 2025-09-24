Na ONU, Lula questiona crescimento da direita e provoca esquerda

A fala, que excedeu o tempo, foi feita de improviso e voltada ao futuro do campo político. "Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com discurso de esquerda e, quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos.

Lula deixou o evento para se encontrar com Zelensky. O petista saiu enquanto outros líderes falavam para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, após algumas tentativas frustradas. Lula foi substituído pelo chanceler Mauro Vieira e depois por Camilo Santana, ministro da Educação.

Eu penso que, antes de a gente procurar a virtude do extremismo da direita, nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado. pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora.

Muitas vezes, a gente governa dando resposta ao que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e, muitas vezes, os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós secretários radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente.

Lula, em reunião sobre democracia

Segunda edição do evento

Esta foi a segunda edição do ato "Em Defesa da Democracia". O evento reúne países latinos com líderes de centro-esquerda, como Chile, Colômbia e Espanha, que querem falar de alternativas ao avanço da extrema direita internacionalmente. A primeira reunião ocorreu em Santiago, em julho.