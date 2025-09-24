Michelle diz a jornal inglês que vai disputar 2026 se for 'vontade de Deus'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou hoje que "vai se erguer como uma leoa" em defesa dos valores conservadores no país após a condenação do marido e ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Disputa eleitoral em 2026

Ao jornal britânico "The Telegraph", Michelle se colocou como possível sucessora do marido e representante da extrema direita no Brasil ao dizer que estaria disposta a concorrer à eleição presidencial no próximo ano se for "a vontade de Deus".